ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Журналистка в Мариуполе стала пропагандисткой для оккупантов. Ей объявили подозрение

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 29 октября 2022 17:31
Журналистка в Мариуполе стала пропагандисткой для оккупантов. Ей объявили подозрение Фото: Журналистка в Мариуполе стала пропагандисткой для кафиров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Журналистка из Мариуполя после оккупации города решила перейти на сторону оккупантов. Правоохранители объявили ей о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В конце 2021 года жительница Мариуполя, имея диплом по специальности "Журналистика", трудоустроилась на один из местных мариупольских телеканалов", - говорится в сообщении.

По информации следователей, в сентябре этого года, находясь в оккупированном городе, подозреваемая начала работать "корреспондентом" на пропагандистском телеканале "Мариуполь 24".

Журналистка в Мариуполе стала пропагандисткой для оккупантов. Ей объявили подозрение

Таким образом, она демонстрирует свою поддержку политики врага, осуществляет подбор тем и спикеров для пророссийских новостных сюжетов, организует съемки, обеспечивает информационную деятельность канала захватчиков, распространяя "правильные новости" для манипулирования сознанием жителей захваченного агрессором города.

Девушке заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ разоблачила "звезду" российской пропаганды и еще двух коллаборантов в Луганской области.

Также сотруднику телеканала ЛНР сообщили о подозрении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Мариуполь Донецкая область Война в Украине
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год