UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Журналістка Крюкова подала позов до Верховного суду, щоб оскаржити санкції проти неї

Фото: журналістка Світлана Крюкова подала позов до Верховного суду (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Журналістка Світлана Крюкова подала позов до Верховного суду, щоб оскаржити указ президента України про накладення на неї персональних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналістки.

"Зі мною працює ціла команда професійних адвокатів на чолі з Олексієм Шевчуком", - написала вона.

Крюкова також додала, що має намір зробити цей процес "гучним і публічним".

Санкції РНБО

Як відомо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію нові санкції РНБО. До санкційного списку потрапила, зокрема, і Світлана Крюкова.

Санкції проти екс-заступника головного редактора видання "Страна" Крюкової були введені терміном на 10 років.

Також РБК-Україна писало, що невідомі підпалили автомобіль Світлани Крюкової. Подія трапилася в ніч на 14 лютого 2025 року.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховний судРНБО