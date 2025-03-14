Журналистка Крюкова подала иск в Верховный суд, чтобы обжаловать санкции против нее

"Со мной работает целая команда профессиональных адвокатов во главе с Алексеем Шевчуком", - написала она.

Крюкова также добавила, что намерена сделать этот процесс "громким и публичным".

Санкции СНБО

Как известно, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции СНБО. В санкционный список попала, в частности, и Светлана Крюкова.

Санкции против экс-заместителя главного редактора издания "Страна" Крюковой были введены сроком на 10 лет.

Также РБК-Украина писало, что неизвестные подожгли автомобиль Светланы Крюковой. Происшествие случилось в ночь на 14 февраля 2025 года.