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Журналистка Крюкова подала иск в Верховный суд, чтобы обжаловать санкции против нее

Фото: журналистка Светлана Крюкова подала иск в Верховный суд (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Журналистка Светлана Крюкова подала иск в Верховный суд, чтобы обжаловать указ президента Украины о наложении на нее персональных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналистки.

"Со мной работает целая команда профессиональных адвокатов во главе с Алексеем Шевчуком", - написала она.

Крюкова также добавила, что намерена сделать этот процесс "громким и публичным".

Санкции СНБО

Как известно, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции СНБО. В санкционный список попала, в частности, и Светлана Крюкова.

Санкции против экс-заместителя главного редактора издания "Страна" Крюковой были введены сроком на 10 лет.

Также РБК-Украина писало, что неизвестные подожгли автомобиль  Светланы Крюковой. Происшествие случилось в ночь на 14 февраля 2025 года.

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Верховный судСНБО