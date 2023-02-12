Журналістів пускатимуть у Бахмут лише за спецперепустками

Починаючи з понеділка, 13 лютого, журналісти зможуть потрапити до Бахмуту лише за спеціальними перепустками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОВА .

Повідомляється, що робота з отримання заявок на перепустки, їхньої видачі та подальшого вилучення після використання проводиться військовими та правоохоронцями спільно з Донецькою ОВА.

При цьому наголошується, що спеціального супроводу для роботи журналістів на цивільних об'єктах не надається. Для роботи із військовими підрозділами чи правоохоронцями супровід може надаватися за попередньо домовленістю із ними.

Так, аби працювати у Бахмуті, необхідно заповнити спеціальну форму та вказати імена усіх членів команди, які хочуть потрапити до міста. Перепустки будуть видаватися тільки тим, хто має акредитацію ЗСУ.

Зазначимо, що Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Так, лише за одну добу в районі Бахмуту було 48 обстрілів і 19 боєзіткнень.

При цьому з посиленням активності на сході Росія почала зазнавати ще більших втрат. Так, у британській розвідці зазначили, що причиною цьому є брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладами виступають Вугледар та Бахмут.

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