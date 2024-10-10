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Журналісти Радіо Свобода потрапили під ворожий обстріл на Бахмутському напрямку

Фото: журналісти "Донбас. Реалії" потрапили під обстріл РФ на Бахмутському напрямку (Радіо Свобода)
Автор: Тетяна Степанова

Знімальна група проєкту "Донбас. Реалії" (Радіо Свобода) потрапила під обстріл під час зйомок військових на Бахмутському напрямку 10 жовтня. Один із журналістів отримав контузію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомляється, кореспондент Роман Пагулич та оператор Павло Холодов знімали роботу операторів FPV, коли російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців.

Перший снаряд впав поруч Пагуличем і військовими, з якими він спілкувався.

Внаслідок обстрілу журналіст зазнав контузії (акубаротравми), двоє бійців - легкі поранення. Оператора Холодова уламки не зачепили.

Зазначається, що всіх постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де їм надали першу допомогу.

За словами Пагулича, балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один з уламків снаряда.

Наразі загрози життю поранених бійців і членів знімальної групи "Донбас. Реалії" немає.

 

Фото: журналісти "Донбас. Реалії" потрапили під обстріл РФ на Бахмутському напрямку (Радіо Свобода)

Нагадаємо, 25 серпня через обстріл російськими військами Краматорська постраждала польська журналістка. Там вона висвітлювала війну Росії проти України.

Внаслідок того ж обстрілу постраждали й журналісти американського агентства Reuters.

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