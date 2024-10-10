Журналісти Радіо Свобода потрапили під ворожий обстріл на Бахмутському напрямку

Як повідомляється, кореспондент Роман Пагулич та оператор Павло Холодов знімали роботу операторів FPV, коли російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців.

Перший снаряд впав поруч Пагуличем і військовими, з якими він спілкувався.

Внаслідок обстрілу журналіст зазнав контузії (акубаротравми), двоє бійців - легкі поранення. Оператора Холодова уламки не зачепили.

Зазначається, що всіх постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де їм надали першу допомогу.

За словами Пагулича, балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один з уламків снаряда.

Наразі загрози життю поранених бійців і членів знімальної групи "Донбас. Реалії" немає.

Фото: журналісти "Донбас. Реалії" потрапили під обстріл РФ на Бахмутському напрямку (Радіо Свобода)