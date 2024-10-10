Журналисты Радио Свобода попали под вражеский обстрел на Бахмутском направлении

Съемочная группа проекта "Донбасс. Реалии" (Радио Свобода) попала под обстрел во время съемок военных на Бахмутском направлении 10 октября. Один из журналистов получил контузию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщается, корреспондент Роман Пагулич и оператор Павел Холодов снимали работу операторов FPV, когда российские военные ударили ствольной артиллерией по позициям украинских бойцов.
Первый снаряд упал рядом с Пагуличем и военными, с которыми он общался.
В результате обстрела журналист получил контузию (акубаротравму), двое бойцов - легкие ранения. Оператора Холодова обломки не тронули.
Отмечается, что всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.
По словам Пагулича, баллистическая защита шейной зоны на его бронежилете остановила один из обломков снаряда.
В настоящее время угрозы жизни раненых бойцов и членов сьемочной группы "Донбасс. Реалии" нет.
Фото: журналисты "Донбасс. Реалии" попали под обстрел РФ на Бахмутском направлении (Радио Свобода)
Напомним, 25 августа из-за обстрела российскими войсками Краматорска пострадала польская журналистка. Там она освещала войну России против Украины.
В результате того же обстрела пострадали и журналисты американского агентства Reuters.
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