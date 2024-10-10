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Журналисты Радио Свобода попали под вражеский обстрел на Бахмутском направлении

Фото: журналисты "Донбасс. Реалии" попали под обстрел РФ на Бахмутском направлении (Радио Свобода)
Автор: Татьяна Степанова

Съемочная группа проекта "Донбасс. Реалии" (Радио Свобода) попала под обстрел во время съемок военных на Бахмутском направлении 10 октября. Один из журналистов получил контузию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщается, корреспондент Роман Пагулич и оператор Павел Холодов снимали работу операторов FPV, когда российские военные ударили ствольной артиллерией по позициям украинских бойцов.

Первый снаряд упал рядом с Пагуличем и военными, с которыми он общался.

В результате обстрела журналист получил контузию (акубаротравму), двое бойцов - легкие ранения. Оператора Холодова обломки не тронули.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.

По словам Пагулича, баллистическая защита шейной зоны на его бронежилете остановила один из обломков снаряда.

В настоящее время угрозы жизни раненых бойцов и членов сьемочной группы "Донбасс. Реалии" нет.

 

Фото: журналисты "Донбасс. Реалии" попали под обстрел РФ на Бахмутском направлении (Радио Свобода)

Напомним, 25 августа из-за обстрела российскими войсками Краматорска пострадала польская журналистка. Там она освещала войну России против Украины.

В результате того же обстрела пострадали и журналисты американского агентства Reuters.

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