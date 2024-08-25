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Через обстріл Краматорська постраждала польська журналістка

Краматорськ, Неділя 25 серпня 2024 13:05
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Через обстріл Краматорська постраждала польська журналістка Фото: у Краматорська через обстріл постраждала польська журналістка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Через обстріл російськими військами Краматорська постраждала польська журналістка. Вона освітлює війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

За даними видання, через удар по Краматорську постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка проїжджала автомобілем поруч з місцем ракетного удару.

"Моя перша особиста кров, пролита за Україну - якраз на День незалежності. Після 10 років війни. "Іскандер" поруч зі мною… Ти просто їздиш по місту. Просто живеш. Просто дихаєш. Цього достатньо, щоб росіяни спробували тебе вбити", - написала вона у соцмережах.

Журналістка також показала фото пошкодженого автомобіля.

Через обстріл Краматорська постраждала польська журналістка

x.com/IgorHalagida

Обстріл Краматорська

Вночі 25 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Ймовірно, росіяни випустили ракети "Іскандер-М".

Під удар потрапив готель, а також сусідні будинки. Внаслідок обстрілу готелю постраждали троє журналістів - громадяни України, США та Великої Британії. Ще одна людина перебуває під завалами.

Міністерство закордонних справ України засудило удар по Краматорську, внаслідок якого постраждали журналісти іноземних ЗМІ.

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