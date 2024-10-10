Журналісти Радіо Свобода потрапили під ворожий обстріл на Бахмутському напрямку

Фото: журналісти "Донбас. Реалії" потрапили під обстріл РФ на Бахмутському напрямку (Радіо Свобода)

Знімальна група проєкту "Донбас. Реалії" (Радіо Свобода) потрапила під обстріл під час зйомок військових на Бахмутському напрямку 10 жовтня. Один із журналістів отримав контузію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.