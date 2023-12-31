Журналісти німецького ZDF постраждали внаслідок удару по готелю у Харкові

Журналісти німецького телеканалу ZDF постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків. В момент обстрілу вони були у готелі "Kharkiv Palace".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Семеро співробітників ZDF перебували у готелі на момент удару.

Журналісти зазначають, що після вибухів вони спустилися в укриття готелю. Проте український перекладач отримала поранення. Відомо, що у неї зламане ребро. Також поранення отримав охоронець.

Німецький телеканал засудив терористичну атаку росіян на цивільну інфраструктуру.

"Це чергова атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що постраждалі колеги швидко одужають. ZDF продовжуватиме повідомляти про війну проти українського цивільного населення", - заявила головний редактор ZDF Беттіна Шаустен.

Що цьому передувало

Увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок.

Вже вночі росіяни атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті. Поліція уточнила, що внаслідок двох хвиль обстрілів у Харкові постраждали 28 осіб. Серед них двоє дітей 14 і 16 років та іноземець.

Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання масованому обстрілу Харкова. Росіяни заявили, що мстилися за обстріли Бєлгорода.

Крім того, окупанти стверджували, що нібито у готелі "Kharkiv Palace" були знищені представники ГУР та ЗСУ. У Головному управлінні розвідки відреагували на заяви росіян.