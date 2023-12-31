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У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова

Київ, Неділя 31 грудня 2023 14:08
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У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Міноборони Росії фактично публічно зізналося у скоєнні воєнних злочинів, коментуючи масові обстріли Харкова.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він наголосив, що росіяни вдарили виключно по цивільних об'єктах у Харкові. Жоден представник ГУР внаслідок атак не постраждав.

"Ці заяви офіційних представників держави-агресора є фактично публічним зізнанням у скоєнні Росією чергових воєнних злочинів, адже у ході останніх ударів по Харкову ворог умисно цілив виключно по цивільним об'єкта та цивільній інфраструктурі, жодної військової цілі не уражено, жоден співробітник ГУР не постраждав", - наголосив Юсов.

Представник ГУР додав, що інші заяви росіян - брехня та ворожа пропаганда, а злочинці будуть покарані.

Що цьому передувало

Увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок.

Вже вночі росіяни атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті. Поліція уточнила, що внаслідок двох хвиль обстрілів у Харкові постраждали 28 осіб. Серед них двоє дітей 14 і 16 років та іноземець.

Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання масованому обстрілу Харкова. Росіяни заявили, що мстилися за обстріли Бєлгорода. Крім того, окупанти стверджували, що нібито у готелі "Kharkiv Palace" були знищені представники ГУР та ЗСУ.

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