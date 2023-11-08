Журналісти дізналися умови, за яких ЄК схвалить початок переговорів з Україною про вступ

Зазначається, що в останній редакції звіту ЄК щодо прогресу України в "євроінтеграційних" реформах йдеться про початок переговорів про вступ, прийняття структури переговорного процесу після виконання Києвом 4 умов.

Як пише видання, в останній версії проекту звіту про розширення ЄС, який опинився у розпорядженні журналістів, названі такі умови:

схвалення запропонованого урядом закону про збільшення штатної чисельності НАБУ; виключення із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, набутого декларантами до початку роботи на державній службі; схвалення закону про лобіювання, згідно з європейськими стандартами, у рамках "деолігархізації"; схвалення закону з урахуванням інших рекомендацій Венеціанської комісії від червня та жовтня 2023 року, пов'язані із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов'язані із законами про державну мову, ЗМІ та освіту.

"У проєкті звіту також окремо наголошено, що Україна має продовжувати боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань і судових вироків", - йдеться у публікації.

Вступ України до ЄС

Україна ще у 2022 році набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов. За даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Раніше віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".

Зазначимо, що вже 8 листопада Єврокомісія має опублікувати звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією про початок переговорів про вступ України.

Додамо, що 7 листопада ЗМІ дізналися деталі "секретного" документа Єврокомісії щодо України. Журналісти з'ясували, що ЄК вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС.