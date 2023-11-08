Журналисты узнали условия, при которых ЕК одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении

Отмечается, что в последней редакции отчета ЕК относительно прогресса Украины в "евроинтеграционных" реформах говорится о начале переговоров о вступлении, принятии структуры переговорного процесса после выполнения Киевом 4 условий.

Как пишет издание, в последней версии проекта отчета о расширении ЕС, оказавшегося в распоряжении журналистов, названы такие условия:

одобрение предложенного правительством закона об увеличении штатной численности НАБУ; исключение из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничивают полномочия этого органа по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу; одобрение закон о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках "деолигархизации"; одобрение закона с учетом остальных рекомендаций Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

"В проекте отчета также особо подчеркивается, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией путем дальнейших расследований и судебных приговоров", - говорится в публикации.

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в 2022 году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

Отметим, что уже 8 ноября Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, с рекомендацией о начале переговоров о вступлении Украины.

Добавим, что 7 ноября СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине. Журналисты выяснили, что ЕК считает полностью выполненными 4 из 7 критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.