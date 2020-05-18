Журналистам могут открыть доступ в кулуары Рады с 22 мая

Кулуары Верховной рады могут открыть для СМИ уже на следующей пленарной неделе. Также планируется открыть доступ к балкону для прессы.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, данный вопрос будет рассматриваться после 22 мая, когда в Украине внедрят следующий этап выхода из карантина

"Ориентировочный выход из карантина - это 22 число. Я думаю, что через неделю, когда будет пленарная, если все будет хорошо, мы будем рассматривать и такую возможность", - заявил Разумков.

В то же время, кроме кулуаров, журналистам также откроют доступ к балкону для прессы.

"Если мы говорим о доступе журналистов к балкону, то мы не выходили из карантина, сейчас мы изменили график, но у меня был разговор с коллегами. Как только будет возможность, мы будем смягчать карантин. Будем постепенно возвращаться к нормальному режиму работы", - добавил он.

Напомним, 13 мая народные депутаты одобрили проект постановления №3434, согласно которому Верховная рада Украины выйдет из карантина и начнет работать в обычном режиме с 18 мая.

Второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая. В частности, будут открыты спортивные залы и фитнес-центры, кинотеатры под открытым небом, гостиницы и заведения общественного питания (на вынос).