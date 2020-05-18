Журналістам можуть відкрити доступ в кулуари Ради з 22 травня

Кулуари Верховної ради можуть відкрити для ЗМІ вже наступного пленарного тижня. Також планується відкрити доступ до балкону для преси.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, питання розглядатимуть після 22 травня, коли в Україні впровадять наступний етап виходу з карантину

"Орієнтовний вихід з карантину - це 22 число. Я думаю, що через тиждень, коли буде пленарний, якщо все буде добре, ми будемо розглядати і таку можливість", - заявив Разумков.

Водночас, окрім кулуарів, журналістам також відкриють доступ до балкону для преси.

"Якщо ми говоримо про доступ журналістів до балкону, то ми не виходили з карантину, зараз ми змінили графік, але в мене була розмова з колегами. Як тільки буде можливість, ми будемо пом’якшувати карантин. Поступово будемо повертатись до нормального режиму роботи", - додав він.

Нагадаємо, 13 травня народні депутати схвалили проект постанови №3434, згідно з яким Верховна рада України вийде з карантину і почне працювати у звичайному режимі з 18 травня.

Другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня. Зокрема, будуть відкриті спортивні зали та фітнес-центри, кінотеатри просто неба, готелі та заклади громадського харчування (на виніс).