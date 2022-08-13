Журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС: что случилось

Журналистам российского СМИ "Известия" Ксение Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, которых ранее задержали в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в Европейски союз на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Известий".

"Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны", - говорится в документе об аннулировании визы.

Журналистов задержали 12 августа во время их поездки на поезде из Нарвы в Таллин. "Известия" утверждают, что они находились в Эстонии как туристы, но "не смогли проигнорировать последние события" и решили подготовить материал об ограничении выдачи виз российским гражданам и лишении танка Т-34 статуса памятника.

При этом начальник пограничного управления Восточной префектуры Урмас Эльми сообщил, что журналисты вели пропагандистскую деятельность.