Журналиста Асеева удерживают в плену "ДНР" вместе с украинскими военными, - Геращенко

Журналист Асеев находится в плену боевиков вместе с восемью украинскими военными

Донецкого журналиста Станислава Асеева, который попал в плен "ДНР", удерживают вместе с восемью украинскими военнослужащими. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко в ходе презентации книги журналиста "В изоляции".

Она также отметила, что информацию о том, что Станислав задержан первыми получила не его семья или Трехсторонняя контактная группа или гуманитарная подгруппа, а журналисты в России.

"К сожалению, несмотря на все наши усилия, чтобы Станислав был среди тех людей, которых нам удалось освободить в декабре 2017 года, его имя по непонятным нам причинам не было включено в этот список", - сказала Геращенко.

По ее словам, украинская сторона в ТКГ борется за освобождение всех пленных, но есть приоритеты, и среди них - военнослужащие. Украина сейчас не имеет никакой связи с этими пленными.

"Сегодня в оккупации, в изоляции остается восемь наших военных и так же Станислав... Наши ребята три года не имели права на звонок... За четыре года ни разу Международный комитет Красного креста не допустили к тюрьмам на оккупированных территориях", - сказала Геращенко.

Напомним, на прошлой неделе представитель ОБСЄ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир призвал немедленно освободить донецкого журналиста Станислава Асеева, который был задержан боевиками ОРДО год назад.

Отметим, как отметила ранее Ирина Геращенко, Украина уже два месяца ждет от Российской Федерации ответа на предложение об обмене 23 россиян на украинских заложников.