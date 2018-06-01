В ОБСЄ закликали звільнити донецького журналіста Асеєва з полону "ДНР"

Асеєв уже рік перебуває в полоні бойовиків "ДНР"

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Гарлем Дезір закликав негайно звільнити донецького журналіста Станіслава Асеєва, якого було затримано бойовиками ОРДО рік тому. Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

"Протизаконне ув'язнення Станіслава Асєєва, що триває, огидне і нестерпне. Журналіст перебуває в полоні протягом цілого року, а відсутність доступу до нього лише посилює стурбованість його долею. Я закликаю до його негайного звільнення з гуманітарних причин і з принципової позиції", - сказав Дезір.

Також він звернувся із закликом до всіх держав-учасниць ОБСЄ посилити тиск на усіх відповідних посадових осіб у Донецьку.

"Усі зацікавлені сторони, які мають вплив у цьому випадку, повинні допомогти в звільненні Станіслава Асєєва", - сказав Дезір.

Зазначається, що дописувач української служби "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Станіслав Асєєв був затриманий на початку червня 2017 року в Донецьку силами так званої "ДНР".

Нагадаємо, раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір зазначив, що погрози журналістам в Україні повинні розслідуватися а ті, хто чинить тиск на ЗМІ, мають понести за це відповідальність.