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Інтерв'ю

В ОБСЄ закликали звільнити донецького журналіста Асеєва з полону "ДНР"

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 20:15
Фото: Станіслав Асеєв (facebook.com/egor.firsov)
Фото: Станіслав Асеєв (facebook.com/egor.firsov)

Асеєв уже рік перебуває в полоні бойовиків "ДНР"

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Гарлем Дезір закликав негайно звільнити донецького журналіста Станіслава Асеєва, якого було затримано  бойовиками ОРДО рік тому. Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

"Протизаконне ув'язнення Станіслава Асєєва, що триває, огидне і нестерпне. Журналіст перебуває в полоні протягом цілого року, а відсутність доступу до нього лише посилює стурбованість його долею. Я закликаю до його негайного звільнення з гуманітарних причин і з принципової позиції", - сказав Дезір.

Також він звернувся із закликом до всіх держав-учасниць ОБСЄ посилити тиск на усіх відповідних посадових осіб у Донецьку.

"Усі зацікавлені сторони, які мають вплив у цьому випадку, повинні допомогти в звільненні Станіслава Асєєва", - сказав Дезір.

Зазначається, що дописувач української служби  "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Станіслав Асєєв був затриманий на початку червня 2017 року в Донецьку силами так званої  "ДНР".

Нагадаємо, раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір зазначив, що погрози журналістам в Україні повинні розслідуватися а ті, хто чинить тиск на ЗМІ, мають понести за це відповідальність.

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Теги публікації: ОБСЄ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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