Журналіста Асеєва утримують в полоні "ДНР" разом з українськими військовими, - Геращенко

Журналіст Асєєв перебуває в полоні бойовиків разом із вісьмома українськими військовими

Донецького журналіста Станіслава Асеєва, який потрапив у полон "ДНР", утримують разом із вісьмома українськими військовослужбовцями. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної грипи (ТКГ) Ірина Геращенко у ході презентації книги журналіста "В ізоляції".

Вона також наголосила, що інформацію про те, що Станіслав затриманий першими отримала не його родина чи Тристороння контактна група або гуманітарна підгрупа, а журналісти в Росії.

"На жаль пропри всі наші зусилля щоби Станіслав був серед тих людей, яких нам вдалося звільнити у грудні 2017 року, його ім'я з незрозумілих нам причин не було включене до цього списку", - сказала Геращенко.

За її словами, українська сторона у ТКГ бореться за звільнення всіх полонених, але є пріоритети, і серед них - військовослужбовці. Україна наразі немає жодного зв’язку із цими полоненими.

"Сьогодні в окупації, в ізоляції залишається наших вісім військових і так само Станіслав… Наші хлопці три роки не мали права на дзвінок… За чотири року жодного разу Міжнародний комітет Червоного хреста не допустили до тюрем на окупованих територіях", - сказала Геращенко.

Нагадаємо, минулого тижня представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Гарлем Дезір закликав негайно звільнити донецького журналіста Станіслава Асеєва, якого було затримано бойовиками ОРДО рік тому.

Зазначимо, як зауважила раніше Ірина Геращенко, Україна вже два місяці чекає від Російської Федерації відповіді на пропозицію обміну 23 росіян на українських заручників.