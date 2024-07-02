Журналіст і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Журналіст, колишній політв'язень Кремля та чинний військовий Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті.
РБК-Україна розповідає, що відомо про стан і самопочуття захисника України зараз.
Про поранення на фронті повідомив сам Станіслав у соцмережі Х.
"Зі мною знову сталося диво", - наголосив чоловік.
За його словами, один з уламків увійшов йому в шию, проминув артерію та застряг у м'яких тканинах.
Інший уламок потрапив у грудну клітку, але у легені "не проникнув".
Ще один уламок - витягли з вуха.
"Так що я в порядку", - наголосив боєць.
Допис Асєєва (скриншот: x.com/AseyevStanislav)
Крім того, чоловік оприлюднив фото з, імовірно, лікарняної палати.
На ньому можна побачити навіть один з уламків.
Поранення Асєєва (фото: x.com/AseyevStanislav)
На іншому фото - закривавлений одяг.
"Просто треба оновити гардероб", - підписав світлину військовий.
Стан одягу після поранення (фото: x.com/AseyevStanislav)
Про поранення Асєєва повідомили також в Інституті масової інформації (ІМІ).
Уточнюється, що за два місяці до цього Станіслав отримав контузію біля Очеретиного Донецької області.
Після окупації Донецька в 2014 році Станіслав Асєєв писав звідти репортажі для українських медіа під псевдонімом Станіслав Васін.
У 2017 році його затримали бойовики угруповання "ДНР". Звинувативши журналіста у шпигунстві, його ув'язнили в концтаборі "Ізоляція" та катували.
29 грудня 2019 року Асєєва звільнили у межах обміну.
Згодом він видав книгу про своє перебування у полоні під назвою "Світлий Шлях": Історія одного концтабору".
У 2022 році активіст створив фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який збирає інформацію про російських воєнних злочинців та виплачує нагороду за її надання.
У березні 2024 року Станіслав Асєєв мобілізувався до лав Збройних сил і став на захист України від російських загарбників.
Публікація ІМІ (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що окупанти в Херсонській області вдруге викрали місцеву журналістку.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Stanislav Aseyev у соцмережі Х, сторінка Інституту масової інформації у Facebook.
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