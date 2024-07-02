Журналіст і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Що відомо про поранення Асєєва

Про поранення на фронті повідомив сам Станіслав у соцмережі Х.

"Зі мною знову сталося диво", - наголосив чоловік.

За його словами, один з уламків увійшов йому в шию, проминув артерію та застряг у м'яких тканинах.

Інший уламок потрапив у грудну клітку, але у легені "не проникнув".

Ще один уламок - витягли з вуха.

"Так що я в порядку", - наголосив боєць.

Допис Асєєва (скриншот: x.com/AseyevStanislav)

Крім того, чоловік оприлюднив фото з, імовірно, лікарняної палати.

На ньому можна побачити навіть один з уламків.

Поранення Асєєва (фото: x.com/AseyevStanislav)

На іншому фото - закривавлений одяг.

"Просто треба оновити гардероб", - підписав світлину військовий.

Стан одягу після поранення (фото: x.com/AseyevStanislav)

Про поранення Асєєва повідомили також в Інституті масової інформації (ІМІ).

Уточнюється, що за два місяці до цього Станіслав отримав контузію біля Очеретиного Донецької області.

Що варто знати про Асєєва

Після окупації Донецька в 2014 році Станіслав Асєєв писав звідти репортажі для українських медіа під псевдонімом Станіслав Васін.

У 2017 році його затримали бойовики угруповання "ДНР". Звинувативши журналіста у шпигунстві, його ув'язнили в концтаборі "Ізоляція" та катували.

29 грудня 2019 року Асєєва звільнили у межах обміну.

Згодом він видав книгу про своє перебування у полоні під назвою "Світлий Шлях": Історія одного концтабору".

У 2022 році активіст створив фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який збирає інформацію про російських воєнних злочинців та виплачує нагороду за її надання.

У березні 2024 року Станіслав Асєєв мобілізувався до лав Збройних сил і став на захист України від російських загарбників.

Публікація ІМІ (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)