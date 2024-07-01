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Окупанти в Херсонській області вдруге викрали місцеву журналістку: чи відомо, що із нею

Україна, Понеділок 01 липня 2024 14:25
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Окупанти в Херсонській області вдруге викрали місцеву журналістку: чи відомо, що із нею Фото: журналістка Жанна Кисельова (facebook_com_Каховська_міська_територіальна_громада)
Автор: Ярослава Борзова

Російські загарбники у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області викрали журналістку місцевої газети Жанну Кисельову. Це вже друге викрадення жінки окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Каховської міської територіальної громади.

Зазначається, що 27 червня загарбники забрали 56-річну Жанну Кисельову зі власної квартири.

На даний час місцеперебування жінки невідоме.

За інформацією МВА, російські військові вже викрадали Жанну Кисельову у вересні 2022 року і майже місяць тримали її "на підвалі".

Варто зауважити, що Жанна Кисельова багато років очолювала району газету "Каховська зоря", боролася за її роздержавлення. У 2020 році була обрана депутаткою Каховської міської ради.

Російські війська вбивають представників ЗМІ

Нагадаємо, напочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста іноземного видання New York Times. Ще один журналіст тоді отримав поранення.

Раніше, 2 березня, в результаті російського ракетного удару по телевежі в Києві загинув перший з початку війни працівник ЗМІ.

А вже через декілька днів російські диверсанти обстріляли журналістів британського телеканалу Sky News.

Крім того, в Київській області під час інтервенції російських військ загинув фотограф і документаліст Макс Левін.

Також окупанти вбили українського військового журналіста Олексія Чубашева.

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