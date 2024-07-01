Окупанти в Херсонській області вдруге викрали місцеву журналістку: чи відомо, що із нею

Російські загарбники у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області викрали журналістку місцевої газети Жанну Кисельову. Це вже друге викрадення жінки окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Каховської міської територіальної громади.