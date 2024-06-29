Росіяни дроном атакували авто поліцейських у Сумській області: є поранений (фото)

У Сумській області росіяни дроном атакували авто поліцейських. Поранення отримав цивільний, який йшов повз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Сумської області.

"У Сумській області, у Шосткинському районі, під вогнем опинились правоохоронці, які виконували службові обов’язки. Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений, поранень зазнав мирний мешканець", - йдеться у повідомленні. Так, за даними поліції, у ході виконання службових завдань, поліцейські вийшли з автівки та перебували неподалік, як почули вибух. "Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно шпиталізували до лікарні", - додали у відомстві.