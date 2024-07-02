Журналист и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронте

Журналист, бывший политзаключенный Кремля и действующий военный Станислав Асеев получил ранение на фронте.
РБК-Украина рассказывает, что известно о состоянии и самочувствии защитника Украины сейчас.
О ранение на фронте сообщил сам Станислав в соцсети Х.
"Со мной снова произошло чудо", - подчеркнул мужчина.
По его словам, один из обломков вошел ему в шею, миновал артерию и застрял в мягких тканях.
Другой обломок попал в грудную клетку, но в легкие "не проник".
Еще один обломок - вытащили из уха.
"Так что я в порядке", - подчеркнул боец.
Пост Асеева (скриншот: x.com/AseyevStanislav)
Кроме того, мужчина опубликовал фото из, предположительно, больничной палаты.
На нем можно увидеть даже один из обломков.
Ранение Асеева (фото: x.com/AseyevStanislav)
На другом фото - окровавленная одежда.
"Просто нужно обновить гардероб", - подписал фото военный.
Состояние одежды после ранения (фото: x.com/AseyevStanislav)
О ранении Асеева сообщили также в Институте массовой информации (ИМИ).
Уточняется, что за два месяца до этого Станислав получил контузию возле Очеретино Донецкой области.
После оккупации Донецка в 2014 году Станислав Асеев писал оттуда репортажи для украинских медиа под псевдонимом Станислав Васин.
В 2017 году его задержали боевики группировки "ДНР". Обвинив журналиста в шпионаже, его заключили в концлагере "Изоляция" и пытали.
29 декабря 2019 года Асеева освободили в рамках обмена.
Позже он издал книгу о своем пребывании в плену под названием "Світлий Шлях": Історія одного концтабору".
В 2022 году активист создал фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), который собирает информацию о российских военных преступниках и выплачивает награду за ее предоставление.
В марте 2024 года Станислав Асеев мобилизовался в ряды Вооруженных сил и встал на защиту Украины от российских захватчиков.
Публикация ИМИ (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Stanislav Aseyev в соцсети Х, страница Института массовой информации в Facebook.
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