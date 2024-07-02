RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Журналист и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронте

Станислав Асеев получил ранение на войне (фото: x.com/AseyevStanislav)
Автор: Ирина Костенко

Журналист, бывший политзаключенный Кремля и действующий военный Станислав Асеев получил ранение на фронте.

РБК-Украина рассказывает, что известно о состоянии и самочувствии защитника Украины сейчас.

Что известно о ранении Асеева

О ранение на фронте сообщил сам Станислав в соцсети Х.

"Со мной снова произошло чудо", - подчеркнул мужчина.

По его словам, один из обломков вошел ему в шею, миновал артерию и застрял в мягких тканях.

Другой обломок попал в грудную клетку, но в легкие "не проник".

Еще один обломок - вытащили из уха.

"Так что я в порядке", - подчеркнул боец.

Пост Асеева (скриншот: x.com/AseyevStanislav)

Кроме того, мужчина опубликовал фото из, предположительно, больничной палаты.

На нем можно увидеть даже один из обломков.

Ранение Асеева (фото: x.com/AseyevStanislav)

На другом фото - окровавленная одежда.

"Просто нужно обновить гардероб", - подписал фото военный.

Состояние одежды после ранения (фото: x.com/AseyevStanislav)

О ранении Асеева сообщили также в Институте массовой информации (ИМИ).

Уточняется, что за два месяца до этого Станислав получил контузию возле Очеретино Донецкой области.

Что следует знать об Асееве

После оккупации Донецка в 2014 году Станислав Асеев писал оттуда репортажи для украинских медиа под псевдонимом Станислав Васин.

В 2017 году его задержали боевики группировки "ДНР". Обвинив журналиста в шпионаже, его заключили в концлагере "Изоляция" и пытали.

29 декабря 2019 года Асеева освободили в рамках обмена.

Позже он издал книгу о своем пребывании в плену под названием "Світлий Шлях": Історія одного концтабору".

В 2022 году активист создал фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), который собирает информацию о российских военных преступниках и выплачивает награду за ее предоставление.

В марте 2024 года Станислав Асеев мобилизовался в ряды Вооруженных сил и встал на защиту Украины от российских захватчиков.

Публикация ИМИ (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что оккупанты в Херсонской области вторично похитили местную журналистку.

Читайте также, как россияне дроном атаковали авто полицейских в Сумской области.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Stanislav Aseyev в соцсети Х, страница Института массовой информации в Facebook.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронтВойна в УкраинеВоенный