У жовтні Сили оборони повернули більше територій, ніж Росія змогла захопити, - Зеленський

За словами глави держави, протягом жовтня російська армія втратила 54 400 військових убитими та важкопораненими. Це найбільший місячний показник за весь час повномасштабної війни.

Рекордними були й добові втрати російських військ. Зокрема, 21 жовтня армія РФ втратила 2250 військових убитими та пораненими.

Водночас українські захисники продовжували повертати захоплені території. За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі. Це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж російські війська змогли захопити за той самий період.

Зеленський подякував українським військовим за досягнуті результати.

"Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого. Щоб зупинити ці божевільні втрати, Росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію", - підсумував президент.

Рекорди Сил оборони у жовтні

Нагадаємо, жовтень відзначився рекордними показниками ураження російських військових одразу в кількох українських підрозділах.

Сили безпілотних систем ЗСУ за місяць уразили 64 807 ворожих цілей, серед яких 16 796 російських військових. Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді назвав цей результат найвищим за весь час повномасштабної війни.

Високі показники зафіксували й у Службі безпеки України. Лише за тиждень оператори Центру спецоперацій "Альфа" знешкодили 3198 російських військових. За верифікованими даними підрозділу, 2146 із них загинули, ще 1052 дістали поранення.

У СБУ наголосили, що це рекорд за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий проміжок часу.