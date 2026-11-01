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В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский

14:37 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

В октябре украинские военные вернули больше земли, чем захватили россияне, а потери армии РФ достигли рекордного за время полномасштабной войны уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, в течение октября российская армия потеряла 54 400 военных убитыми и тяжелоранеными. Это самый большой месячный показатель за все время полномасштабной войны.

Рекордными были и дневные утраты русских войск. В частности, 21 октября армия РФ потеряла 2250 военных убитыми и ранеными.

В то же время, украинские защитники продолжали возвращать захваченные территории. За октябрь Силы обороны уволили 96,2 квадратного километра украинской земли. Это на 10,4 квадратного километра больше, чем российские войска смогли захватить за тот же период.

Зеленский поблагодарил украинских военных за достигнутые результаты.

"Россия теряет. Мы сохраняем позиции, освобождаем территорию и делаем так, чтобы каждый день войны стоил агрессору максимально дорого. Чтобы остановить эти безумные потери, России достаточно выбрать прекращение огня и дипломатию", - подытожил президент.

Рекорды сил обороны в октябре

Напомним, октябрь отметился рекордными показателями поражения российских военных сразу в нескольких украинских подразделениях.

Силы беспилотных систем ВСУ за месяц поразили 64807 враждебных целей, среди которых 16796 российских военных. Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди назвал этот результат самым высоким за все время полномасштабной войны.

Высокие показатели были зафиксированы и в Службе безопасности Украины. Только через неделю операторы Центра спецопераций "Альфа" обезвредили 3198 российских военных. По верифицированным данным подразделения, 2146 из них погибли, еще 1052 получили ранения.

В СБУ подчеркнули, что это рекорд по количеству пораженной живой силы противника за столь короткий промежуток времени.

В то же время эти результаты являются частью более масштабных потерь, которые российская армия несет с начала полномасштабного вторжения.

По оценкам британского издания The Economist, количество российских военных, погибших на войне, может составлять от 374 до 770 тысяч. Если учитывать также раненых, общие потери РФ оценивают в 1,4-2,1 млн человек.

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