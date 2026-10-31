Майже 3200 знешкоджених окупантів: бійці "Альфи" встановили рекорд за тиждень (відео)

Оператори Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знешкодили 3198 російських військових за тиждень. У спецслужбі заявили, що це рекордний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

У СБУ зазначили, що це рекордний показник для операторів Центру спецоперацій "Альфа" за кількістю ураженої живої сили противника протягом такого короткого проміжку часу.

Спецслужба також оприлюднила відео роботи своїх операторів.

Нагадаємо, за оцінками британського видання The Economist, від початку повномасштабного вторгнення Росія могла втратити від 374 до 770 тисяч військових убитими.

Загальні втрати російської армії, включно з пораненими, оцінюють у 1,4-2,1 млн осіб.

Водночас, підрахунками Генштабу ЗСУ, станом на 29 жовтня Росія втратила за місяць 49 040 військових, і це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення.