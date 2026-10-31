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Втрати армії РФ убитими і пораненими можуть перевищувати 2 млн, - The Economist

03:56 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Втрати армії РФ убитими і пораненими можуть перевищувати 2 млн, - The Economist Фото: Росія могла втратити у війні до 770 тисяч військових убитими (Getty Images)
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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити від 374 до 770 тисяч військових убитими. Разом із пораненими її втрати оцінюють у 1,4-2,1 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження британського видання The Economist.

Нові підрахунки The Economist оприлюднив 30 жовтня. Для порівняння, попередні оцінки видання виглядали так:

  • липень 2025 року - 190-350 тисяч загиблих, 0,9-1,3 млн убитих і поранених;
  • травень 2026 року - 280-518 тисяч загиблих, 1,1-1,5 млн убитих і поранених;
  • жовтень 2026 року - 374-770 тисяч загиблих, 1,4-2,1 млн убитих і поранених.

Лише з травня нижня межа оцінки загиблих зросла на 94 тисячі, а верхня - на 252 тисячі. За 15 місяців нижня межа майже подвоїлася, а верхня збільшилася у 2,2 раза.

Точних офіційних даних про втрати Росія не публікує. Тому The Economist використовує статистичну модель, яка поєднує дані західних розвідок, оборонних відомств і незалежних дослідників. Їх зіставляють із власним трекером бойових дій видання, який враховує інтенсивність боїв і зміни на лінії фронту.

Дані української сторони теж свідчать про рекордні втрати окупантів. За підрахунками Генштабу ЗСУ, станом на 29 жовтня Росія втратила за місяць 49 040 військових, і це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення, хоча до кінця жовтня залишалося ще три дні. Попередній рекорд, 48 670 осіб, зафіксували в грудні 2024 року.

Значну частину втрат окупантам завдають дрони. З початку 2026 року Сили оборони за допомогою безпілотників знищили або поранили 302 тисячі російських військових.

Москва ж приховує реальні втрати і не оприлюднює власної статистики.

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