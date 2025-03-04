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"Жовтий рівень небезпеки". Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'я

Вівторок 04 березня 2025 15:44
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"Жовтий рівень небезпеки". Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'я На більшість регіонів України насувається негода (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Згідно з прогнозами синоптиків, найближчим часом в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Зміст

Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'я

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Україні очікується штормовий вітер. Саме тому в більшості областей було оголошено жовтий рівень небезпеки.

У прес-службі ДСНС у Facebook уточнили, що сильні пориви вітру - швидкістю до 15-20 м/с - очікуються:

  • у другій половині дня 4 березня - у Києві, у західних і північних областях;
  • впродовж середи, 5 березня - у більшості регіонів (за винятком Закарпаття та південних областей).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - наголосили рятувальники.

З огляду на таку ситуацію, у ДСНС опублікували низку важливих рекомендацій для громадян:

  • за можливості - уникати перебування на вулиці під час поривів вітру;
  • не паркувати автомобілі під деревами та біля ненадійних конструкцій;
  • уважно стежити за оновленнями прогнозу погоди.

"Будьте обережні та подбайте про свою безпеку", - підсумували у ДСНС України.

&quot;Жовтий рівень небезпеки&quot;. Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'я&quot;Жовтий рівень небезпеки&quot;. Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'яПублікація ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра в різних областях

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в середу (5 березня) погода очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не передбачається.

Вночі та вранці місцями туман:

  • на Закарпатті;
  • у Карпатах.

Вітер - західний, 7-12 м/с. Пориви вітру - 15-20 м/с (крім Закарпаття, півдня України та Донецької області).

Температура повітря вночі:

  • на більшості територій - від 0 до 5 градусів тепла;
  • у Карпатах та на Закарпатті - від 0 до 5 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

  • на сході та північному сході країни - від 4 до 9 градусів тепла;
  • на більшості територій - від 9 до 14 градусів вище нуля;
  • на Прикарпатті - до 17 градусів за Цельсієм.

"5 березня активні процеси в атмосфері відбуватимуться на північ від території України, а нашу погоду без опадів продовжуватиме визначатиме смуга підвищеного атмосферного тиску, що простяглася із Західної Європи", - розповіли українцям у прес-службі УкрГМЦ у Facebook.

Уточнюється, що повітряні потоки:

  • переважатимуть західного напрямку;
  • у більшості областей посилюватимуться до 15-20 м/с;
  • нестимуть тепле повітря.

&quot;Жовтий рівень небезпеки&quot;. Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'яПрогноз погоди по Україні на 5 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

У Києві та Київській області також було оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

"У другу половину дня 4 березня та впродовж доби 5 березня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

В цілому ж погода в регіоні очікується хмарною, але з проясненнями. Без опадів.

Температура повітря по області:

  • вночі 0-5°С;
  • вдень 9-14°С.

Тим часом у Києві вночі прогнозують від 3 до 5 градусів тепла, а вдень - від 10 до 12 градусів за Цельсієм.

&quot;Жовтий рівень небезпеки&quot;. Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'яПогода 5 березня у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві на тлі прогнозованої негоди приспустили найбільший прапор України.

Читайте також, коли вітер в Україні може вщухнути.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки ДСНС України та Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

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