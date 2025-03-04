"Жовтий рівень небезпеки". Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'я
Згідно з прогнозами синоптиків, найближчим часом в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Зміст
- Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'я
- Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра в різних областях
Що за негода насувається на Україну та як вберегти здоров'я
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Україні очікується штормовий вітер. Саме тому в більшості областей було оголошено жовтий рівень небезпеки.
У прес-службі ДСНС у Facebook уточнили, що сильні пориви вітру - швидкістю до 15-20 м/с - очікуються:
- у другій половині дня 4 березня - у Києві, у західних і північних областях;
- впродовж середи, 5 березня - у більшості регіонів (за винятком Закарпаття та південних областей).
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - наголосили рятувальники.
З огляду на таку ситуацію, у ДСНС опублікували низку важливих рекомендацій для громадян:
- за можливості - уникати перебування на вулиці під час поривів вітру;
- не паркувати автомобілі під деревами та біля ненадійних конструкцій;
- уважно стежити за оновленнями прогнозу погоди.
"Будьте обережні та подбайте про свою безпеку", - підсумували у ДСНС України.
Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра в різних областях
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в середу (5 березня) погода очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не передбачається.
Вночі та вранці місцями туман:
- на Закарпатті;
- у Карпатах.
Вітер - західний, 7-12 м/с. Пориви вітру - 15-20 м/с (крім Закарпаття, півдня України та Донецької області).
Температура повітря вночі:
- на більшості територій - від 0 до 5 градусів тепла;
- у Карпатах та на Закарпатті - від 0 до 5 градусів морозу.
Температура повітря вдень:
- на сході та північному сході країни - від 4 до 9 градусів тепла;
- на більшості територій - від 9 до 14 градусів вище нуля;
- на Прикарпатті - до 17 градусів за Цельсієм.
"5 березня активні процеси в атмосфері відбуватимуться на північ від території України, а нашу погоду без опадів продовжуватиме визначатиме смуга підвищеного атмосферного тиску, що простяглася із Західної Європи", - розповіли українцям у прес-службі УкрГМЦ у Facebook.
Уточнюється, що повітряні потоки:
- переважатимуть західного напрямку;
- у більшості областей посилюватимуться до 15-20 м/с;
- нестимуть тепле повітря.
Прогноз погоди по Україні на 5 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
У Києві та Київській області також було оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.
"У другу половину дня 4 березня та впродовж доби 5 березня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
В цілому ж погода в регіоні очікується хмарною, але з проясненнями. Без опадів.
Температура повітря по області:
- вночі 0-5°С;
- вдень 9-14°С.
Тим часом у Києві вночі прогнозують від 3 до 5 градусів тепла, а вдень - від 10 до 12 градусів за Цельсієм.
Погода 5 березня у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві на тлі прогнозованої негоди приспустили найбільший прапор України.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки ДСНС України та Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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