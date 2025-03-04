У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Найбільший прапор України встановлений на Печерських пагорбах Києва. Сьогодні, 4 березня, його тимчасово приспустили.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

Прогноз погоди в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Зазначимо, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні, 4 березня, у Києві та в Київській області погода очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не передбачається.

Уточнюється, що (згідно з інформацією КО "Київзеленбуд") прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов - аби вберегти полотнище від пошкоджень.

"За даними Укргідрометцентру, 4 березня в Києві та Київській області вітер - західний 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви 15-20 м/с", - розповіли українцям.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що найбільший прапор країни у столиці було тимчасово приспущено через прогнозовану негоду.

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

Попри це 10 грудня 2024 року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.

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