У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось
Найбільший прапор України встановлений на Печерських пагорбах Києва. Сьогодні, 4 березня, його тимчасово приспустили.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.
Чому та як надовго приспустили найбільший прапор України
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що найбільший прапор країни у столиці було тимчасово приспущено через прогнозовану негоду.
"За даними Укргідрометцентру, 4 березня в Києві та Київській області вітер - західний 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви 15-20 м/с", - розповіли українцям.
Уточнюється, що (згідно з інформацією КО "Київзеленбуд") прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов - аби вберегти полотнище від пошкоджень.
Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Зазначимо, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні, 4 березня, у Києві та в Київській області погода очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не передбачається.
Температура повітря:
- в області вдень - від 5 до 10 градусів тепла;
- у Києві вдень - від 6 до 8 градусів вище нуля.
Прогноз погоди в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.
Попри це 10 грудня 2024 року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.
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