ua en ru
Вт, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Вівторок 04 березня 2025 10:40
UA EN RU
У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось Найбільший прапор України приспустили (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Найбільший прапор України встановлений на Печерських пагорбах Києва. Сьогодні, 4 березня, його тимчасово приспустили.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

Чому та як надовго приспустили найбільший прапор України

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що найбільший прапор країни у столиці було тимчасово приспущено через прогнозовану негоду.

"За даними Укргідрометцентру, 4 березня в Києві та Київській області вітер - західний 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви 15-20 м/с", - розповіли українцям.

Уточнюється, що (згідно з інформацією КО "Київзеленбуд") прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов - аби вберегти полотнище від пошкоджень.

У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталосьДопис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Зазначимо, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні, 4 березня, у Києві та в Київській області погода очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не передбачається.

Температура повітря:

  • в області вдень - від 5 до 10 градусів тепла;
  • у Києві вдень - від 6 до 8 градусів вище нуля.

У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталосьПрогноз погоди в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

Попри це 10 грудня 2024 року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.

Читайте також про 30 маловідомих фактів про прапор України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Погода в Україні Негода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб
Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України