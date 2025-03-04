"Желтый уровень опасности". Что за непогода надвигается на Украину и как уберечь здоровье
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов объявлен желтый уровень опасности.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Содержание
- Что за непогода надвигается на Украину и как уберечь здоровье
- Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра в разных областях
Что за непогода надвигается на Украину и как уберечь здоровье
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Украине ожидается штормовой ветер. Именно поэтому в большинстве областей был объявлен желтый уровень опасности.
В пресс-службе ГСЧС в Facebook уточнили, что сильные порывы ветра - скоростью до 15-20 м/с - ожидаются:
- во второй половине дня 4 марта - в Киеве, в западных и северных областях;
- в течение среды, 5 марта - в большинстве регионов (за исключением Закарпатья и южных областей).
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отметили спасатели.
Учитывая такую ситуацию, в ГСЧС опубликовали ряд важных рекомендаций для граждан:
- по возможности - избегать пребывания на улице во время порывов ветра;
- не парковать автомобили под деревьями и возле ненадежных конструкций;
- внимательно следить за обновлениями прогноза погоды.
"Будьте осторожны и позаботьтесь о своей безопасности", - подытожили в ГСЧС Украины.
Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра в разных областях
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в среду (5 марта) погода ожидается облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.
Ночью и утром местами туман:
- на Закарпатье;
- в Карпатах.
Ветер - западный, 7-12 м/с. Порывы ветра - 15-20 м/с (кроме Закарпатья, юга Украины и Донецкой области).
Температура воздуха ночью:
- на большинстве территорий - от 0 до 5 градусов тепла;
- в Карпатах и на Закарпатье - от 0 до 5 градусов мороза.
Температура воздуха днем:
- на востоке и северо-востоке страны - от 4 до 9 градусов тепла;
- на большинстве территорий - от 9 до 14 градусов выше нуля;
- на Прикарпатье - до 17 градусов по Цельсию.
"5 марта активные процессы в атмосфере будут происходить к северу от территории Украины, а нашу погоду без осадков будет продолжать определять полоса повышенного атмосферного давления, протянувшаяся из Западной Европы", - рассказали украинцам в пресс-службе УкрГМЦ в Facebook.
Уточняется, что воздушные потоки:
- будут преобладать западного направления;
- в большинстве областей будут усиливаться до 15-20 м/с;
- будут нести теплый воздух.
Прогноз погоды по Украине на 5 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Киеве и Киевской области также было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
"Во вторую половину дня 4 марта и в течение суток 5 марта порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - отметили в Укргидрометцентре.
В целом же погода в регионе ожидается облачной, но с прояснениями. Без осадков.
Температура воздуха по области:
- ночью 0-5°С;
- днем 9-14°С.
Тем временем в Киеве ночью прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла, а днем - от 10 до 12 градусов по Цельсию.
Погода 5 марта в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве на фоне прогнозируемой непогоды приспустили самый большой флаг Украины.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы ГСЧС Украины и Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
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