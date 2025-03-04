"Желтый уровень опасности". Что за непогода надвигается на Украину и как уберечь здоровье

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов объявлен желтый уровень опасности.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

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Что за непогода надвигается на Украину и как уберечь здоровье

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Украине ожидается штормовой ветер. Именно поэтому в большинстве областей был объявлен желтый уровень опасности.

В пресс-службе ГСЧС в Facebook уточнили, что сильные порывы ветра - скоростью до 15-20 м/с - ожидаются:

во второй половине дня 4 марта - в Киеве, в западных и северных областях;

в течение среды, 5 марта - в большинстве регионов (за исключением Закарпатья и южных областей).

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отметили спасатели.

Учитывая такую ситуацию, в ГСЧС опубликовали ряд важных рекомендаций для граждан:

по возможности - избегать пребывания на улице во время порывов ветра;

не парковать автомобили под деревьями и возле ненадежных конструкций;

внимательно следить за обновлениями прогноза погоды.

"Будьте осторожны и позаботьтесь о своей безопасности", - подытожили в ГСЧС Украины.

Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра в разных областях

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в среду (5 марта) погода ожидается облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.

Ночью и утром местами туман:

на Закарпатье;

в Карпатах.

Ветер - западный, 7-12 м/с. Порывы ветра - 15-20 м/с (кроме Закарпатья, юга Украины и Донецкой области).

Температура воздуха ночью:

на большинстве территорий - от 0 до 5 градусов тепла;

в Карпатах и на Закарпатье - от 0 до 5 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

на востоке и северо-востоке страны - от 4 до 9 градусов тепла;

на большинстве территорий - от 9 до 14 градусов выше нуля;

на Прикарпатье - до 17 градусов по Цельсию.

"5 марта активные процессы в атмосфере будут происходить к северу от территории Украины, а нашу погоду без осадков будет продолжать определять полоса повышенного атмосферного давления, протянувшаяся из Западной Европы", - рассказали украинцам в пресс-службе УкрГМЦ в Facebook.

Уточняется, что воздушные потоки:

будут преобладать западного направления;

в большинстве областей будут усиливаться до 15-20 м/с;

будут нести теплый воздух.

Прогноз погоды по Украине на 5 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Киеве и Киевской области также было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"Во вторую половину дня 4 марта и в течение суток 5 марта порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - отметили в Укргидрометцентре.

В целом же погода в регионе ожидается облачной, но с прояснениями. Без осадков.

Температура воздуха по области:

ночью 0-5°С;

днем 9-14°С.

Тем временем в Киеве ночью прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла, а днем - от 10 до 12 градусов по Цельсию.

Погода 5 марта в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)