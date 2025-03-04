"Триватиме весна". Синоптик сказала, в яких областях повітря завтра прогріється до +16
У середу, 5 березня, в Україні триматиметься весняна погода. В деяких областях температура повітря може становити до +16 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Де завтра буде найтепліше та що з опадами
За словами експерта, завтра, 5 березня, в Україні "триватиме весна".
Температура повітря підвищиться впродовж дня:
- на сході - до +5+9 градусів за Цельсієм;
- в середньому по Україні - до +7+13°С;
- на заході - до +10+16°С.
Діденко повідомила також, що опади у середу малоймовірні. Невеликий дощ місцями може пройти лише:
- у Полтавській області;
- у Сумській області;
- у Харківській області;
- у Луганській області;
- у Донецькій області.
"Важливою особливістю завтрашнього дня, як це буває, зазвичай, ранньої весни, буде сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Будьте обережними", - наголосила метеоролог.
У столиці України - Києві - впродовж 5 березня опадів не передбачається.
"Буде хмарно із проясненнями та тепло, до +10 градусів. Проте сильний вітер західного напрямку може досягати штормових поривів, тому не нехтуйте цим вітряним прогнозом. Уважно обирайте місце для паркування автомобіля, оминайте великі дерева, рекламні щити тощо", - розповіла спеціаліст.
Якою може бути погода в п'ятницю та на вихідні
Згідно з прогнозом Діденко, із п'ятниці - 7 березня - синоптична ситуація в Україні може дещо покращитись:
- вітер послабшає;
- температура повітря підвищиться ще на кілька градусів.
"Вихідними, 8-9 березня, в Україні нас очікує синоптичний рахат-лукум, заплануйте щось хороше на свіжому повітрі", - наголосила синоптик.
Водночас вона нагадала, що на календарі - березень, тож "це тепло тимчасове".
"Ще буде й похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами. Яка обов'язково все одно щезне під законним логічним теплом та сонцем. А поки що захоплюємося природою, мудрою атмосферою, віримо у наш помірно-континентальний український клімат і готуємося до репетиції квітневої погоди", - підсумувала експерт.
Прогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповідала, що (за попередніми прогнозами), впродовж першої декади березня суттєвих затоків холоду на наші території бути не повинно.
Експерти очікують, що температурні показники, навпаки, дещо "вирівнюватимуться", адже вдень "переважно стабільно буде плюс". Найтепліше при цьому може бути у південних і західних областях України.
Тим часом у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.
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