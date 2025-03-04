"Триватиме весна". Синоптик сказала, в яких областях повітря завтра прогріється до +16

У середу, 5 березня, в Україні триматиметься весняна погода. В деяких областях температура повітря може становити до +16 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

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Де завтра буде найтепліше та що з опадами

За словами експерта, завтра, 5 березня, в Україні "триватиме весна".

Температура повітря підвищиться впродовж дня:

на сході - до +5+9 градусів за Цельсієм;

в середньому по Україні - до +7+13°С;

на заході - до +10+16°С.

Діденко повідомила також, що опади у середу малоймовірні. Невеликий дощ місцями може пройти лише:

у Полтавській області;

у Сумській області;

у Харківській області;

у Луганській області;

у Донецькій області.

"Важливою особливістю завтрашнього дня, як це буває, зазвичай, ранньої весни, буде сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Будьте обережними", - наголосила метеоролог.

У столиці України - Києві - впродовж 5 березня опадів не передбачається.

"Буде хмарно із проясненнями та тепло, до +10 градусів. Проте сильний вітер західного напрямку може досягати штормових поривів, тому не нехтуйте цим вітряним прогнозом. Уважно обирайте місце для паркування автомобіля, оминайте великі дерева, рекламні щити тощо", - розповіла спеціаліст.

Якою може бути погода в п'ятницю та на вихідні

Згідно з прогнозом Діденко, із п'ятниці - 7 березня - синоптична ситуація в Україні може дещо покращитись:

вітер послабшає;

температура повітря підвищиться ще на кілька градусів.

"Вихідними, 8-9 березня, в Україні нас очікує синоптичний рахат-лукум, заплануйте щось хороше на свіжому повітрі", - наголосила синоптик.

Водночас вона нагадала, що на календарі - березень, тож "це тепло тимчасове".

"Ще буде й похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами. Яка обов'язково все одно щезне під законним логічним теплом та сонцем. А поки що захоплюємося природою, мудрою атмосферою, віримо у наш помірно-континентальний український клімат і готуємося до репетиції квітневої погоди", - підсумувала експерт.

Прогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)