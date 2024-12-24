Жовтий рівень небезпеки. На мешканців Києва та області насувається негода
Синоптики попереджають мешканців Києва та Київської області про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Якої погоди чекати в Києві та області
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на Київ та область насувається туман, за якого видимість може бути на рівні 200-500 метрів.
На це небезпечне метеорологічні явище очікують:
- впродовж найближчих кількох годин
- з утриманням до кінця доби 24 грудня (коли українці відзначатимуть Різдвяний святвечір)
- з утриманням вночі та вранці 25 грудня (в день Різдва Христового)
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Прогноз УкрГМЦ на 24-25 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
У прес-службі Київської міської державної адміністрації додали, що з огляду на поточний прогноз, фахівці рекомендують водіям (під час керування транспортним засобом у тумані) дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху
- уникати різких маневрів на дорозі
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
- за наявності протитуманних фар - увімкнути їх разом із ближнім світлом
- при зупинці - увімкнути аварійну світлову сигналізацію
Тим часом пішоходів закликають:
- бути уважними
- одягати світловідбивні елементи - флікери (аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, від чого залежатиме погода на Різдво.
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