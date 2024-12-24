Жовтий рівень небезпеки. На мешканців Києва та області насувається негода

Синоптики попереджають мешканців Києва та Київської області про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Якої погоди чекати в Києві та області

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на Київ та область насувається туман, за якого видимість може бути на рівні 200-500 метрів.

На це небезпечне метеорологічні явище очікують:

впродовж найближчих кількох годин

з утриманням до кінця доби 24 грудня (коли українці відзначатимуть Різдвяний святвечір)

з утриманням вночі та вранці 25 грудня (в день Різдва Христового)

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Прогноз УкрГМЦ на 24-25 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

У прес-службі Київської міської державної адміністрації додали, що з огляду на поточний прогноз, фахівці рекомендують водіям (під час керування транспортним засобом у тумані) дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху

уникати різких маневрів на дорозі

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

за наявності протитуманних фар - увімкнути їх разом із ближнім світлом

при зупинці - увімкнути аварійну світлову сигналізацію

Тим часом пішоходів закликають: