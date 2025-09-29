Жовтень стане тестом для гривні: банкір дав прогноз курсу долара та євро

Бюджет на 2026 рік

За словами експерта, проєкт державного бюджету на наступний рік є ключовим орієнтиром для фінансових ринків. Важливими є прогноз курсу долара та розмір дефіциту бюджету.

"Якщо уряд закладає занадто оптимістичний курс, підприємства можуть недооцінити валютні ризики. Натомість високий прогноз дає сигнал про очікувану слабкість валюти", - зазначив Лєсовий.

Інфляція та стратегія НБУ

Облікова ставка Національного банку, за його словами, виконує функцію "подушки безпеки" для гривні. Вона стримує попит і девальваційний тиск.

Однак подальші кроки регулятора залежатимуть від динаміки інфляції. Якщо вона знижуватиметься, можливе поступове зниження ставки, але передчасні кроки несуть ризики для стабільності.

Валютні інтервенції

Режим "керованої гнучкості" залишає НБУ простір для інтервенцій. У жовтні вони можуть бути помірними, аби зберігати резерви.

"Проте все залежить від обсягів міжнародної допомоги та внутрішнього попиту на валюту. Якщо надходження знизяться, інтервенції доведеться активізувати", - пояснив банкір.

Ризики та сценарії

Серед ключових ризиків експерт назвав непередбачувану інфляцію, збільшення дефіциту бюджету, затримки з міжнародною допомогою та зовнішні шоки.

У разі негативного розвитку подій гривня може переміститися до верхніх меж прогнозного діапазону. У сприятливому сценарії курс залишиться відносно стабільним.

Прогноз курсів валют

Долар: 41,2-42,2 грн/долар

Євро: 47,5-49,5 грн/долар при світовому співвідношенні долара до євро на рівні 1,13-1,25.

"Жовтень стане важливим тестом для макроекономічної політики. Саме бюджет, інфляція та міжнародна підтримка визначатимуть стабільність гривні", - підсумував Лєсовий.