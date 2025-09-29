Жовтень стане тестом для гривні: банкір дав прогноз курсу долара та євро

Жовтень стане перевіркою для стійкості гривні. На курс вплинуть бюджет, інфляція та міжнародна допомога.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.
За словами експерта, проєкт державного бюджету на наступний рік є ключовим орієнтиром для фінансових ринків. Важливими є прогноз курсу долара та розмір дефіциту бюджету.
"Якщо уряд закладає занадто оптимістичний курс, підприємства можуть недооцінити валютні ризики. Натомість високий прогноз дає сигнал про очікувану слабкість валюти", - зазначив Лєсовий.
Облікова ставка Національного банку, за його словами, виконує функцію "подушки безпеки" для гривні. Вона стримує попит і девальваційний тиск.
Однак подальші кроки регулятора залежатимуть від динаміки інфляції. Якщо вона знижуватиметься, можливе поступове зниження ставки, але передчасні кроки несуть ризики для стабільності.
Валютні інтервенції
Режим "керованої гнучкості" залишає НБУ простір для інтервенцій. У жовтні вони можуть бути помірними, аби зберігати резерви.
"Проте все залежить від обсягів міжнародної допомоги та внутрішнього попиту на валюту. Якщо надходження знизяться, інтервенції доведеться активізувати", - пояснив банкір.
Серед ключових ризиків експерт назвав непередбачувану інфляцію, збільшення дефіциту бюджету, затримки з міжнародною допомогою та зовнішні шоки.
У разі негативного розвитку подій гривня може переміститися до верхніх меж прогнозного діапазону. У сприятливому сценарії курс залишиться відносно стабільним.
"Жовтень стане важливим тестом для макроекономічної політики. Саме бюджет, інфляція та міжнародна підтримка визначатимуть стабільність гривні", - підсумував Лєсовий.
Нагадаємо, у проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс на 2025 рік очікується на рівні 42,4 грн/долар. При цьому очікується стрибок курсу наступного року до 45,7 грн/долар.
Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку України залишається відносно стабільною. Однак в НБУ звернули увагу на потенційні загрози для валютного ринку та інфляційного розвитку, пов’язані з платіжним балансом. З