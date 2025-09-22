Гривня може відчути тиск наприкінці року: чим стривожені в НБУ

Ситуація на валютному ринку України залишається відносно стабільною. Але зростає загроза через імпорт і обстріли енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики ( КМП ) НБУ 10 вересня.

Члени комітету одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5%. Рішення враховує потребу у підтриманні макрофінансової стабільності та стриманню інфляційних ризиків.

Учасники засідання зазначили, що ситуація на валютному ринку залишалася відносно стабільною. Сезонне поліпшення кон’юнктури та попередні заходи НБУ сприяли підтримці попиту на гривневі активи. Чистий попит населення на валюту залишався стриманим, курс гривні демонстрував помірні коливання з тенденцією до зміцнення, а очікування учасників ринку дещо покращилися.

Обсяги інтервенцій НБУ в серпні скоротилися і були з надлишком компенсовані надходженням зовнішньої допомоги у розмірі 5,8 млрд доларів. У результаті міжнародні резерви зросли на 7% і досягли 46 млрд доларів на початок вересня.

Ризики для курсу гривні у IV кварталі

Члени КМП звернули увагу на потенційні загрози для валютного ринку та інфляційного розвитку, пов’язані з платіжним балансом. З одного боку, у IV кварталі очікується звуження дефіциту торгівлі товарами за рахунок пришвидшення збору врожаю, а обсяги офіційного фінансування залишатимуться високими.

З іншого боку, існує ризик зниження експорту через подальші обстріли енергетики та інфраструктури. Водночас імпорт, зокрема продукції машинобудування для потреб армії та відновлення інфраструктури, демонструє стійке зростання.

Як зауважив один із членів КМП, така тенденція може мати довгостроковий характер і позначатиметься на економічному та інфляційному розвитку.

"Це означає, що рішення НБУ мають і надалі враховувати потребу в економії міжнародних резервів для збереження їх на достатньому рівні для утримання макрофінансової стійкості", - зазначили члени комітету.

Ураховуючи такий розподіл ризиків, учасники дискусії погодилися, що високий рівень невизначеності зберігається, і НБУ має уважно спостерігати за розвитком подій. "Варто діяти зважено та не покладатися на надто оптимістичні припущення у своїх рішеннях", - йдеться в повідомленні.