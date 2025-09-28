Жовтень почнеться з дощів: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Заморозки в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні середня місячна температура в Україні очікується на рівні +7 +13 градусів, що на 1 градус вище за норму.

При цьому середня місячна кількість опадів в жовтні становить 29-54 мм, а в Карпатах до 129 мм.

Більше про погоду в Україні у жовтні - у матеріалі РБК-Україна.