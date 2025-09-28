UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Жовтень почнеться з дощів: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Фото: синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українців чекає дощовий та холодний кінець вересня і початок жовтня. Опади охоплять майже всю країну наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 29 вересня, погода в Україні буде дощовою. Майже у всіх регіонах очікуються дощі. Сухо буде лише у Полтавській, Харківській та Луганській областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +11 до +13 градусів;
  • на сході від +14 до +18 градусів;
  • у центрі від +14 до +18 градусів;
  • на півдні від +16 до +18 градусів;
  • на заході від +9 до 13 градусів.

 

Вже у вівторок, 30 вересня, опади накриють всі області України. На півдні очікуються сильні дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +11 до +13 градусів;
  • на сході від +12 до +14 градусів;
  • у центрі від +8 до +12 градусів;
  • на півдні від +11 до +14 градусів;
  • на заході від +9 до 13 градусів.

Жовтень в Україні також розпочнеться з дощів. У всіх областях країни прогнозуються опади. Також очікується невеликий спад температур.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +9 до +11 градусів;
  • на сході від +9 до +14 градусів;
  • у центрі від +7 до +11 градусів;
  • на півдні від +12 до +14 градусів;
  • на заході від +9 до 11 градусів.

У четвер, 2 жовтня, на півночі, півдні та у центрі країні хмарно, місцями невеликий дощ. На решті території хмарно з проясненнями, але без дощів. При цьому температура повітря на кілька градусів підійметься.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +8 до +10 градусів;
  • на сході від +13 до +15 градусів;
  • у центрі від +12 до +16 градусів;
  • на півдні від +12 до +16 градусів;
  • на заході від +8 до 13 градусів.

До кінця тиждень дощі остаточно відступлять. У п'ятницю, 3 жовтня, буде хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +8 до +10 градусів;
  • на сході від +14 до +17 градусів;
  • у центрі від +9 до +13 градусів;
  • на півдні від +12 до +16 градусів;
  • на заході від +8 до 12 градусів.

Заморозки в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні середня місячна температура в Україні очікується на рівні +7 +13 градусів, що на 1 градус вище за норму.

При цьому середня місячна кількість опадів в жовтні становить 29-54 мм, а в Карпатах до 129 мм.

Більше про погоду в Україні у жовтні - у матеріалі РБК-Україна.

ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві