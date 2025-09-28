Жовтень почнеться з дощів: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Українців чекає дощовий та холодний кінець вересня і початок жовтня. Опади охоплять майже всю країну наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 29 вересня, погода в Україні буде дощовою. Майже у всіх регіонах очікуються дощі. Сухо буде лише у Полтавській, Харківській та Луганській областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Вже у вівторок, 30 вересня, опади накриють всі області України. На півдні очікуються сильні дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Жовтень в Україні також розпочнеться з дощів. У всіх областях країни прогнозуються опади. Також очікується невеликий спад температур.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 2 жовтня, на півночі, півдні та у центрі країні хмарно, місцями невеликий дощ. На решті території хмарно з проясненнями, але без дощів. При цьому температура повітря на кілька градусів підійметься.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
До кінця тиждень дощі остаточно відступлять. У п'ятницю, 3 жовтня, буде хмарно з проясненнями.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
За прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні середня місячна температура в Україні очікується на рівні +7 +13 градусів, що на 1 градус вище за норму.
При цьому середня місячна кількість опадів в жовтні становить 29-54 мм, а в Карпатах до 129 мм.
