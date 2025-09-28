Октябрь начнется с дождей: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Заморозки в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, в октябре средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне +7 +13 градусов, что на 1 градус выше нормы.

При этом среднее месячное количество осадков в октябре составляет 29-54 мм, а в Карпатах до 129 мм.

Больше о погоде в Украине в октябре - в материале РБК-Украина.