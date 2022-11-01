Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за почти 150 лет
Октябрь этого года в Киеве занял 13 позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила 10,6°С. Это выше климатической нормы на 2,0°С.
Кроме того, октябрь этого года порадовал киевлян "бабьим летом", которое длилось четыре дня, начиная с 6 числа.
Самым теплым днем было 18 октября, когда максимальная температура поднялась до +22,1°С, а самым холодным - 21 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до 0,5°С.
На проспекте Науки выпало 44 мм осадков, что составляет 96% климатической нормы.
Напомним, синоптики предупреждают о возвращении ночных заморозков в Украину.
Кроме того, по прогнозам, предстоящая зима в Украине может оказаться теплее, чем в прошлом году.
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