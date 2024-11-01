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Жовтень 2024 року увійшов до десятки найтепліших в історії Києва

Фото: жовтень увійшов до десятки найтепліших (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у жовтні в Києві дорівнювала 10,9 градусів, що на 2,3 градусів вище за кліматичну норму. Цьогорічний жовтень увійшов у десятку найтепліших у столиці з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолодніше у столиці було 20 жовтня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 1,9 градусів тепла, а найтепліше – 4 жовтня, коли максимальна температура після полудня досягла 22,7 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 63 мм, або 137 % кліматичної норми.

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Нагадаємо, вересень був найтеплішим в історії Києва. Середньомісячна температура повітря дорівнювала 20,6 градусів тепла що на 5,7 градусів вище за кліматичну норму.  Було встановлено 11 температурних рекордів. Метеорологічна осінь прийшла в Київ із запізненням на два тижні 30 вересня.

Укргідрометцентр прогнозував, що в жовтні середня місячна температура повітря в Україні становитиме 7-13 градусів тепла,

За прогнозом Укргідрометцентру, у листопаді середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що у більшості областей близько до норми

Нагадаємо, середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів.

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