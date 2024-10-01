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Синоптики повідомили про найтепліший вересень в історії Києва

Україна, Вівторок 01 жовтня 2024 13:51
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Синоптики повідомили про найтепліший вересень в історії Києва Фото: кияни пережили найтепліший вересень в історії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у вересні 2024 року в Києві дорівнювала 20,6 градусів тепла. Це на 5,7 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці з 1881 року, перемістивши минулорічний на другу сходинку", - йдеться в повідомленні.

За місяць у столиці було зафіксовано 11 температурних рекордів.

Найхолодніше у столиці було 19 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 10,4 градусів, а найтепліше - 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 33,0 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 21 мм, або 36 % кліматичної норми.

Теплий рік

За даними кліматологів, середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів.

Вересень в Києві розпочався з температурних рекордів. Зокрема, день 3 вересня став самим теплим днем за історію спостережень. Середньодобова температура повітря 3 вересня у столиці досягла 24,5 градусів тепла.

Температурні рекорди фіксувалися в середині вересня 14, 15, 16 та 17 вересня, а також наприкінці місяця - 27 та 28 вересня.

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