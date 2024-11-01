RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Октябрь 2024 года вошел в десятку самых теплых в истории Киева

Фото: октябрь вошел в десятку самых теплых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве составила 10,9 градусов, что на 2,3 градуса выше климатической нормы. Октябрь этого года вошел в десятку самых теплых в столице с 1881 года.

Холоднее всего в столице было 20 октября, когда минимальная температура под утро снизилась до 1,9 градусов тепла, а теплее всего – 4 октября, когда максимальная температура после полудня достигла 22,7 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 63 мм, или 137 % климатической нормы.

Погода в Украине

Напомним, сентябрь был самым теплым в истории Киева. Среднемесячная температура воздуха равнялась 20,6 градусов тепла, что на 5,7 градусов выше климатической нормы. Было установлено 11 температурных рекордов. Метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели 30 сентября.

Укргидрометцентр прогнозировал, что в октябре средняя месячная температура воздуха в Украине составит 7-13 градусов тепла,

По прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме

Напомним, средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве