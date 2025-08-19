Покарання за спілкування російською: скандал в жіночій Прем'єр-лізі

Під час матчу жіночої Прем’єр-Ліги України між "Колосом" (Ковалівка) та "Сістерс" (Одеса) арбітриня Анастасія Романюк показала жовту картку футболістці через спілкування російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт у соцмережі Threads .

Інцидент на полі

Матч завершився з рахунком 1:2 на користь "Сістерс", проте увага глядачів була прикута до епізоду у другому таймі.

Арбітриня анастасія Романюк зробила офіційне попередження одеської команди Ірині Майбородіній за неспортивну поведінку, після чого у ситуацію втрутився тренер гостей Денис Колчин.

Романюк пояснила, чому попередила підопічну Колчина, а також розповіла, що попросила футболістку спілкуватися українською мовою, адже це чемпіонат України.

"Мовою Росії ми тут не спілкуємось. Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат - України", - зазначила арбітриня.

Фани і навіть гравчиня з одеської команди аплодували судді.

Реакція гравців і фанів

Після попередження Майбородіна та інші футболістки одеської команди аплодували Романюк, визнаючи коректність її дій. Водночас реакція вболівальників у соцмережах виявилася неоднозначною. Дехто висловлював підтримку арбітрині:

"Нарешті... Я навіть не знаю як віддячити пані арбітру Анастасії, за таку національно свідому позицію. Надіюсь це не просто виняток із правил", - написав вболівальник.

"Красуня, треба й собі таку практику під час арбітражу взяти на озброєння", - додав інший фанат.

Інші ж користувачі ставилися критично.

"Ви вже зовсім за***ли? Де в правилах є пункт про мову спілкування? Треба подати апеляцію та скаргу на суддю Анастасіню", - зазначив фан.

За що в футболі показують жовту картку

Жовта картка - стандартна дисциплінарна міра у футболі, яку арбітри показують за різні порушення правил, серед яких:

навмисна гра рукою (крім випадків "фолу останньої надії")

затягування часу

зрив небезпечної атаки суперника

удари до свистка або після нього

груба гра (якщо порушення не вважається дуже грубим)

неспортивна поведінка, включно з відмовою дотримуватись правил

суперечка з суддею (за винятком капітанів команд, які можуть уточнити рішення)

(за винятком капітанів команд, які можуть уточнити рішення) симуляція

вихід в гру без дозволу судді.

У випадку Майбородіної попередження було застосоване саме за неспортивну поведінку, адже вона відмовилася реагувати на зауваження судді, і продовжила спілкування російською мовою під час матчу, що в контексті чемпіонату України розцінюється як порушення регламенту.