Покарання за спілкування російською: скандал в жіночій Прем'єр-лізі
Під час матчу жіночої Прем’єр-Ліги України між "Колосом" (Ковалівка) та "Сістерс" (Одеса) арбітриня Анастасія Романюк показала жовту картку футболістці через спілкування російською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт у соцмережі Threads.
Інцидент на полі
Матч завершився з рахунком 1:2 на користь "Сістерс", проте увага глядачів була прикута до епізоду у другому таймі.
Арбітриня анастасія Романюк зробила офіційне попередження одеської команди Ірині Майбородіній за неспортивну поведінку, після чого у ситуацію втрутився тренер гостей Денис Колчин.
Романюк пояснила, чому попередила підопічну Колчина, а також розповіла, що попросила футболістку спілкуватися українською мовою, адже це чемпіонат України.
"Мовою Росії ми тут не спілкуємось. Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат - України", - зазначила арбітриня.
Фани і навіть гравчиня з одеської команди аплодували судді.
Реакція гравців і фанів
Після попередження Майбородіна та інші футболістки одеської команди аплодували Романюк, визнаючи коректність її дій. Водночас реакція вболівальників у соцмережах виявилася неоднозначною. Дехто висловлював підтримку арбітрині:
"Нарешті... Я навіть не знаю як віддячити пані арбітру Анастасії, за таку національно свідому позицію. Надіюсь це не просто виняток із правил", - написав вболівальник.
"Красуня, треба й собі таку практику під час арбітражу взяти на озброєння", - додав інший фанат.
Інші ж користувачі ставилися критично.
"Ви вже зовсім за***ли? Де в правилах є пункт про мову спілкування? Треба подати апеляцію та скаргу на суддю Анастасіню", - зазначив фан.
За що в футболі показують жовту картку
Жовта картка - стандартна дисциплінарна міра у футболі, яку арбітри показують за різні порушення правил, серед яких:
- навмисна гра рукою (крім випадків "фолу останньої надії")
- затягування часу
- зрив небезпечної атаки суперника
- удари до свистка або після нього
- груба гра (якщо порушення не вважається дуже грубим)
- неспортивна поведінка, включно з відмовою дотримуватись правил
- суперечка з суддею (за винятком капітанів команд, які можуть уточнити рішення)
- симуляція
- вихід в гру без дозволу судді.
У випадку Майбородіної попередження було застосоване саме за неспортивну поведінку, адже вона відмовилася реагувати на зауваження судді, і продовжила спілкування російською мовою під час матчу, що в контексті чемпіонату України розцінюється як порушення регламенту.
Раніше ми писали, що збірна Англії виграла Євро з футболу у фіналі проти національної команди Іспанії.
Також читайте, як жіноча збірна України зуміла піднятися в рейтингу ФІФА.