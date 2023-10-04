Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму

В рамках висадки в бійців ГУР в окупованому Криму цієї ночі стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов.
"Продовжуються заходи з деокупації Криму. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Вона передбачає певні заходи на території й повернення групи назад. Наші групи вже повернулися", - розповів Юсов.
За його словами, в рамках цієї операції був жорстокий бій. Є багато втрат серед російських окупантів.
"На жаль, є втрати і серед наших спецпризначенців, але вони не співмірні з російськими", - зазначив Юсов.
Також він додав, що деокупація півострова продовжується,
"На жаль, вона не можлива без втрат. Це, зокрема, ціна за те, що, фактично, без бою здали український Крим у 2014 році. Україна обов'язково поверне Крим і всі окуповані території", - підсумував представник ГУР.
Нагадаємо, сьогодні в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що українські спецпризначенці висадилися в окупованому Криму.
Так, спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території півострова та нанесли вогневе ураження по російських окупантах.
Також ГУРівці оприлюднили відео спецоперації у мережі.
Додамо, що це вже не перша висадка українських бійців на території окупованого Криму. Зокрема, 24 серпня розвідникам вдалося здійснити вилазку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут.
Тоді відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.
Своєю чергою російські джерела почали вигадувати свою версію про так звану "українську ДРГ", яка нібито була "знищена". Насправді в рамках спецоперації було знищено щонайменше 30 окупантів та пошкоджено чотири швидкохідні катери.
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