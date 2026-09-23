"Жорсткий вибір": прем’єр Латвії уперше пояснив рішення щодо Усманова та Фрідмана

Кулбергс вважає, що питання продовження санкцій проти РФ потрібно було вирішити таким чином, щоб Рига не опинилася наодинці з цією проблемою. Тобто потрібно було добитися результату, за якого Латвія не стала б єдиною державою Європи, що виступила проти рішення.

Також Кулбергс не приховує, що його здивувала позиція Литви та Естонії, які вже погодилися на виключення Усманова та Фрідмана із санкційного списку.

На його переконання, країни Балтії повинні діяти узгоджено, тому це питання необхідно врегулювати.

"Вибір був жорстким: або зовсім погана ситуація, або просто погана", - сказав прем'єр.

За його словами, Латвія фактично була змушена обрати - зняти санкції з двох осіб чи з 2600.

Крім того, Кулбергс зазначив, що його здивувало фактичне ігнорування інтересів Латвії під час обговорення цього питання.

Прем'єр наголосив, що Рига не змінила своєї позиції та не підтримала рішення. Водночас країна була змушена утриматися замість того, щоб проголосувати проти нього.