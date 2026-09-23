"Жесткий выбор": премьер Латвии впервые объяснил решение по Усманову и Фридману

Латвия пыталась заблокировать снятие санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, однако в Евросоюзе поставили ее перед сложным выбором.
Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Кулбергс считает, что вопрос продления санкций против РФ нужно было решить таким образом, чтобы Рига не оказалась наедине с этой проблемой. То есть нужно было добиться результата, при котором Латвия не стала бы единственным государством Европы, выступившим против решения.
Также Кулбергс не скрывает, что его удивила позиция Литвы и Эстонии, которые согласились на исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка.
По его мнению, страны Балтии должны действовать согласованно, поэтому этот вопрос необходимо урегулировать.
"Выбор был жестким: либо совсем плохая ситуация, либо просто плохая", - сказал премьер.
По его словам, Латвия фактически была вынуждена выбрать - снять санкции с двух человек или с 2600.
Кроме того, Кулбергс указал, что его удивило фактическое игнорирование интересов Латвии во время обсуждения этого вопроса.
Премьер подчеркнул, что Рига не изменила свою позицию и не поддержала решение. В то же время, страна была вынуждена удержаться вместо того, чтобы проголосовать против него.
Напомним, 22 сентября ЕС официально отменил санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига сразу выразили свое несогласие с этим решением.
Впоследствии стало известно, что Киев предложит ЕС новый подход в вопросе давления на приспешников российского диктатора Владимира Путина.