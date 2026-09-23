Україна запропонує ЄС новий підхід після зняття санкцій з Усманова і Фрідмана

Українська влада вважає "дуже дивним" рішення Європейського Союзу не продовжувати санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Київ уже готує альтернативні інструменти тиску, які запропонує ЄС.

Про це у коментарі журналістам заявив уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна .

"Ми вважаємо дуже дивним рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Ми не бачимо змін обставин, які могли б це виправдати. Росія продовжує війну, а їхні зв'язки з Кремлем, які були серед підстав для санкцій, нікуди не зникли", - наголосив Власюк.

Він також зауважив, що цей крок Брюсселю виглядає "особливо дивним" на тлі посилення санкційного тиску з боку США та ухвалення "пекельних санкцій".

Як пояснив Власюк, Кремль досі робить усе можливе, щоб розколоти єдність Євросоюзу. Саме тому Київ не має права допустити послаблення спільної санкційної політики.

"Скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою. Саме тому ми будемо пропонувати нові санкційні рішення, зокрема щодо російських олігархів, пов'язаних із російським ВПК, які досі не перебувають під санкціями", - підкреслив Власюк.

Він також висловив вдячність Євросоюзу за рішення продовжити ще на 36 місяців санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Це важливе рішення, яке дає санкційному режиму необхідну довгостроковість", - підсумував Власюк.