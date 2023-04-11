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Жорсткість чинних санкцій проти РФ може бути ефективнішою за нові, - Мінфін США

Фото: Джей Шамбо (hamiltonproject.org)
Автор: Константин Широкун

Посилення введених раніше санкцій проти Росії може бути ефективніше запровадження нових економічних обмежень.

Про це заявив заступник міністра фінансів США з міжнародних питань Джей Шамбо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Якщо ви хочете й надалі робити санкції більш ефективними, то не обов'язково додавати нові. Іноді несуттєва санкція, яку ви додали б, менш важлива, ніж посилення того, що ви вже застосовуєте", - заявив Шамбо.

Він також зазначив, що США вивчають, як можна посилити чинні санкції проти Росії та закрити можливості для їхнього обходу. На його думку, такі заходи мають бути ефективнішими за нові обмеження.

За його словами, у будь-яких обмеженнях з'являються прогалини і потрібно це припиняти. Але санкції довели свою ефективність, оскільки Москві доводиться купувати технології військової техніки в менш надійних постачальників. Крім того, у Росії знизилися прибутки від продажу енергоресурсів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені недостатньо стежили за санкціями проти Росії до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що наступний пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій та усунення лазівок.

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