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Ужесточение действующих санкций против РФ может быть эффективнее новых, - минфин США

Фото: Джей Шамбо (hamiltonproject.org)
Автор: Константин Широкун

Ужесточение введенных ранее санкций против России может быть более эффективнее введения новых экономических ограничений.

Об этом заявил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые. Иногда несущественная санкция, которую вы бы добавили, менее важна, чем ужесточение того, что вы уже применяете", - заявил Шамбо.

Он также отметил, что США изучают, как можно ужесточить действующие санкции против России и закрыть возможности для их обхода. По его мнению, такие меры должны быть эффективнее новых ограничений.

По его словам, в любых ограничениях появляются пробелы и нужно это пресекать. Но санкции доказали свою эффективность, так как Москве приходится покупать технологии для военной техники у менее надежных поставщиков. Кроме того, у России снизились доходы от продажи энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Соединенные недостаточно следили за санкциями против России до вторжения в Украину.

Напомним, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазеек.

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