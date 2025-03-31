Жорсткіші умови та контроль. У Чехії готують серйозні зміни для біженців

Що може змінитись для шукачів притулку у Чехії

Зміни до законів підготувало ​​Міністерство внутрішніх справ (МВС) Чехії, їх вже підтримала провладна коаліція та прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

Запропоновані нововведення мають на меті підвищити безпеку у країні і передбачають посилений моніторинг пересування та місця проживання шукачів притулку й нелегальних мігрантів.

Основні зміни:

вислані іноземці не зможуть повторно подати заяву на притулок;

якщо інша країна ЄС ухвалила рішення про депортацію, Чехія не переглядатиме його;

рішення про відмову у притулку та депортацію будуть ухвалювати одночасно;

суд має розглядати питання депортації у разі засудження мігранта за злочин;

мігрантів зобов’яжуть проходити епідеміологічний скринінг;

поліція та влада отримають доступ до інформації з мобільних телефонів мігрантів для ідентифікації;

влада зможе контролювати місце проживання шукачів притулку, обмежувати їхні соціальні гарантії та доступ до роботи;

прискорять розгляд справ про міжнародний захист - від 5 тижнів до року.

Організації, які опікуються мігрантами, уже розкритикували запропоновані зміни, вони вбачають у таких нововведеннях політичний підтекст перед виборами.

Додамо, що торік Чехія отримала 1 363 заяви на міжнародний захист, з яких 54 особи отримали притулок, а 149 - додатковий захист. Найбільше звернень було від громадян Узбекистану, України та В’єтнаму.

Українці в Чехії

Чехія стала третьою країною, яка прийняла найбільше українських біженців. Туди під час війни переїхали майже 397 тисяч наших громадян, із них уже 152 тисячі офіційно працюють. Країна надала їм тимчасовий захист, який передбачає доступ до медичних послуг та легального працевлаштування.

Разом із цим у Чехії побоюються, що у разі припинення війни, багато українських чоловіків захочуть в'їхати у їхню країну для возз'єднання сімей. Уряд уже заявив, що у цьому випадку українці будуть змушені проходити стандартну процедуру на отримання права легального перебування у країні. Уряд зможе прийняти ці заявки або відхилити.

При цьому українці зі статусом тимчасового захисту втратять його одразу, як тільки закінчиться війна, але вони матимуть право перебувати у Чехії ще до 1,5 року.