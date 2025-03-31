Более жесткие условия и контроль. В Чехии готовят серьезные изменения для беженцев

В Чехии предлагают ужесточить политику миграции и условий предоставления убежища иностранцам. Парламент может начать обсуждение изменений уже в апреле.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию ČTK.
Изменения в законы подготовило Министерство внутренних дел (МВД) Чехии, их уже поддержала правящая коалиция и премьер-министр страны Петр Фиала.
Предложенные нововведения должны повысить безопасность в стране и предусматривают усиленный мониторинг передвижения и места проживания искателей убежища и нелегальных мигрантов.
Основные изменения:
Организации, которые занимаются мигрантами, уже раскритиковали предложенные изменения, они видят в таких нововведениях политический подтекст перед выборами.
Добавим, что в прошлом году Чехия получила 1 363 заявления на международную защиту, из которых 54 человека получили убежище, а 149 - дополнительную защиту. Больше всего обращений было от граждан Узбекистана, Украины и Вьетнама.
Чехия стала третьей страной, которая приняла больше всего украинских беженцев. Туда во время войны переехали почти 397 тысяч наших граждан, из них уже 152 тысячи официально работают. Страна предоставила им временную защиту, которая предусматривает доступ к медицинским услугам и легальному трудоустройству.
Вместе с этим в Чехии опасаются, что в случае прекращения войны, много украинских мужчин захотят переехать в их страну для воссоединения семей. Правительство уже заявило, что в этом случае украинцы будут вынуждены проходить стандартную процедуру на получение права легального пребывания в стране. Правительство сможет принять эти заявки или отклонить.
При этом украинцы со статусом временной защиты потеряют его сразу, как только закончится война, но они будут иметь право находиться в Чехии до еще 1,5 года.
Читайте также о том, что в Чехии недавно вступил в силу закон Lex Ukraine VII, который вносит изменения в сферу медицинского страхования для украинцев, находящихся под временной защитой. С 11 февраля 2025 года сократили срок страховых взносов до 90 дней, которые платит страна за беженцев. Ранее он составлял 150 дней.
Ранее мы писали о том, что украинские беженцы в Чехии могут изменить свой статус с временной защиты на специальный долгосрочный вид на жительство. Это предложение направлено на тех, кто адаптировался в стране и готов к долгосрочному проживанию без статуса защиты.
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