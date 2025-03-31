Более жесткие условия и контроль. В Чехии готовят серьезные изменения для беженцев

Что может измениться для искателей убежища в Чехии

Изменения в законы подготовило Министерство внутренних дел (МВД) Чехии, их уже поддержала правящая коалиция и премьер-министр страны Петр Фиала.

Предложенные нововведения должны повысить безопасность в стране и предусматривают усиленный мониторинг передвижения и места проживания искателей убежища и нелегальных мигрантов.

Основные изменения:

высланные иностранцы не смогут повторно подать заявление на убежище;

если другая страна ЕС приняла решение о депортации, Чехия не будет пересматривать его;

решение об отказе в убежище и депортации будут принимать одновременно;

суд должен решать вопрос депортации в случае осуждения мигранта за преступление;

мигрантов обяжут проходить эпидемиологический скрининг;

полиция и власти получат доступ к информации с мобильных телефонов мигрантов для идентификации;

власть сможет контролировать место жительства искателей убежища, ограничивать их социальные гарантии и доступ к работе;

ускорят рассмотрение дел о международной защите - от 5 недель до года.

Организации, которые занимаются мигрантами, уже раскритиковали предложенные изменения, они видят в таких нововведениях политический подтекст перед выборами.

Добавим, что в прошлом году Чехия получила 1 363 заявления на международную защиту, из которых 54 человека получили убежище, а 149 - дополнительную защиту. Больше всего обращений было от граждан Узбекистана, Украины и Вьетнама.

Украинцы в Чехии

Чехия стала третьей страной, которая приняла больше всего украинских беженцев. Туда во время войны переехали почти 397 тысяч наших граждан, из них уже 152 тысячи официально работают. Страна предоставила им временную защиту, которая предусматривает доступ к медицинским услугам и легальному трудоустройству.

Вместе с этим в Чехии опасаются, что в случае прекращения войны, много украинских мужчин захотят переехать в их страну для воссоединения семей. Правительство уже заявило, что в этом случае украинцы будут вынуждены проходить стандартную процедуру на получение права легального пребывания в стране. Правительство сможет принять эти заявки или отклонить.

При этом украинцы со статусом временной защиты потеряют его сразу, как только закончится война, но они будут иметь право находиться в Чехии до еще 1,5 года.