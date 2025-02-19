Одразу втратять статус захисту. У Чехії зробили гучну заяву про біженців

Чеський міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив, що як тільки в Україні оголосять про припинення вогню, наші громадяни в Чехії втратять статус тимчасового захисту. Уряд уже готує відповідні документи, які ще повинна буде ухвалити Рада ЄС.

Що відомо про заяву чеського політика

Віт Ракушан у своїй заяві наголосив, що треба запобігти другій хвилі біженців, щоб у мирний час до них не прибула велика кількість чоловіків, які хотіли б приєднатися до своїх сімей, що вже проживають у Чехії.

"Як би не закінчилася війна, ніхто не зможе сюди приїхати після її закінчення в рамках інституту тимчасового захисту. Крім того, якби мова йшла про возз’єднання сім’ї, воно мало б відбуватися відповідно до чинного порядку денного щодо іноземців, який має Чеська Республіка", - сказав міністр.

Українські чоловіки, чиї сім’ї проживають в Чехії, не отримають автоматичного захисту. Вони будуть повинні подати заяву за стандартною процедурою, при цьому Уряд зможе її прийняти або відхилити.

У разі припинення війни в Україні тимчасовий захист українських біженців у Чехії закінчиться вже наступного дня, але вони зможуть там залишатися ще протягом певного часу, наприклад року або півтора.

У цей період для них діятимуть умови, такі як і для решти іноземців. Зокрема, вони зможуть подати заяву на тимчасове проживання або політичний притулок, перш за все йдеться про жителів окупованих територій.

"За даними опитувань, близько 50% біженців кажуть, що хотіли б залишитися тут. Проте досвід показує, що хтось із них може передумати, хтось переїде, бо знайшов тут роботу, сім’ї ростуть. Якби це було близько 50%, розраховуймо на двісті тисяч людей, із цією ситуацією ми б точно впоралися", - заявив чиновник.

Віт Ракушан також зазначив, що рішення про припинення статусу біженців у разі закінчення війни має бути ухвалене на рівні Європейського Союзу. Чехія і Польща, яка зараз головує у Раді до кінця червня, вже готують для цього документи.

"Наше прагнення полягає в тому, щоб приблизний варіант пропозиції обов’язково існував під час польського головування", - зазначив міністр.

Додамо, що у Польщі зараз перебувають понад 990 тисяч українських біженців, у Чехії - понад 397 тисяч.

Чи повертатимуть біженців додому

У Європейському Союзі мають створити центри повернення, які сприятимуть поверненню українців на батьківщину. Такі заклади найближчими тижнями мають відкрити в Німеччині, уже ведуться переговори в Польщі та Австрії, також такий центр створять у Чехії, туди планують залучити українських робітників.

"Вони б пропонували роботу в Україні, проживання, перспективи життя та умови, за яких люди повернуться. Водночас вони також допомагали б українцям, які вирішили залишитися тут, організовувати їхній переїзд в іншу країну", - додав міністр.

Зазначимо, що наприкінці січня міністр внутрішніх справ Чехії обговорював це питання з віце-прем’єр-міністром України Олексієм Чернишовим. Зараз Чехія очікує детальної інформації від України.