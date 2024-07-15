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Жорсткі обмеження на 10 годин. Як завтра діятимуть графіки відключень світла

Україна, Понеділок 15 липня 2024 18:31
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Жорсткі обмеження на 10 годин. Як завтра діятимуть графіки відключень світла Фото: в Україні завтра діятимуть графіки відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 16 липня, світло в рамках графіків відключатимуть усю добу. При цьому очікується застосування чотирьох черг відключень одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 16 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", - розповіли в Укренерго.

За інформацією компанії, з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.

Спека та відключення світла

Варто зауважити, що в Україні зараз спостерігаються максимальні рівні споживання електроенергії. Це повʼязано з тим, що у країні - аномальна спека.

Графіки відключення світла практично щодня діють у світло-сірих зонах.

Більш детально про вплив спеки на енергетику - у матеріалі РБК-Україна.

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Укренерго Електроенергія Вимкнення світла Графік відключення світла
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